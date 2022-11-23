即便C羅再如何鬧騰搏版面，但有他坐鎮的葡萄牙在本屆卡達世足賽依舊是不可忽視的奪冠熱門球隊，25日半夜12點將對戰非洲勇士迦納，能否用一場勝利來打開爭冠之路，C羅的一腳一踢都將是全球注目焦點。

現年37歲的C羅，有可能在本屆世足賽結束後引退，因此葡萄牙在小組賽與迦納、烏拉圭與南韓的三場賽事皆為經典之戰，尤其是阿根廷首戰1比2爆冷敗給了沙烏地阿拉伯之後，梅西賽後落寞眼神讓球迷的心糾結在一起，導致C羅帶領的葡萄牙首戰迦納就有著輸不得的壓力。

這次C羅生涯第5度征戰世界盃，2016年歐洲盃與2019年歐國聯都率領「五盾軍團」奪冠，5次獲得金球獎、5次世界足球先生、4座歐洲金靴獎，可說是榮耀滿身，無奈卻與英超曼聯鬧翻，這次遠征卡達只求最圓滿的高捧「大力神盃」光榮退役。

葡萄牙25日首戰迦納，除了關注C羅外，被譽為歐洲最好的邊後衛坎塞洛，他擁有速度與進攻能力，效力於義甲尤文圖斯時期兩度入選年度最佳陣容，轉戰至英超曼聯更加閃亮，首度踏上世足賽戰場備受期待。

此外效力於義甲AC米蘭的李奧，也是葡萄牙陣中不可多得的大將，不僅有著無比的爆發力，加上個性沉穩，讓他被認為同年齡層階段時比C羅更強悍。

世界排名60的迦納，應該是H組戰力最弱的一支球隊，但2010年如果不是蘇亞雷斯的「手球」挽救了烏拉圭，迦納就有可能成為第一支非洲球隊闖進四強的紀錄了。

目前的迦納並沒有太多知名球星，前鋒仍是大阿尤與小阿尤兩兄弟撐場面，中後場則有效力於兵工廠的帕提與萊斯特城的阿馬提，但兩人在英超的表現不佳，整體實力遠遠不如葡萄牙。

《90分鐘》預測葡萄牙的先發戰線為4-3-3，迦納的先發陣容是4-2-3-1。有鑑於葡萄牙近期的紛紛擾擾纏身，迦納如能把握住機會，可望成為H組的攪局者，預測此戰1比1平手。