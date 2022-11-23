無黨籍桃園市長候選人鄭寶清提出，青壯年是國家棟梁，安心就業與創業能帶動經濟發展，讓家庭獲得安定幸福感，政府身為重要橋梁，須提供更好的平台。他推出8項相關政見，承諾要為桃園青年創造更優質的創業與就業環境。

鄭寶清表示，青壯年是國家棟梁，安心就業和創業能帶動經濟發展，並讓家庭生活獲得安定幸福的安全感，而政府就是重要橋樑，必須提供更好的工作機會與條件，甚至是更安全、安心及有發展前景的工作環境以及創新經濟的平台，創造桃園經濟起飛動能。

鄭寶清提出要成立桃園安心就業網，為青年篩選並媒合轉介優質企業的徵才需求，透過雲端科技與實體徵才並用，達成人盡其才且安心就業服務目標；同步祭出青年就業獎勵，對首次就業青年，配合桃園安心就業網的企業實施1年就業獎勵計畫，視受雇同單位時間長短，工作滿3個月到1年內分別發放每月3000、4000元獎勵金，第13個月仍在職者，額外獎勵3萬元。

鄭寶清也提出，要實施役前就業技能培訓及獎勵補貼，協助青年在空窗期考取證照、培養技能；並成立市立銀行提供青創基金，鼓勵青年創業與推動創新經濟，青年創業貸款免利息；也要將青創產業與企業和廠商有效連結，產值大幅倍增，創造桃園新產業鏈，讓青創產業商機無窮、產值無限。

鄭寶清說，上任後要設置青創基地園區，帶來高附加價值的群眾商機效能，提供優惠獎勵措施，創造與國際接軌的青創產品國際競賽與展銷機會；並提供青年創業家法律服務，青年局增設青創法服中心，透過單一窗口法律諮詢，協助青年克服法律障礙與相關問題；另也要實施都⼼交通月票1千元，讓通勤族減輕經濟壓力，讓區域生活經濟圈更便利。

鄭寶清強調，青年要有更好的就業與創業環境，除了購屋頭期款政府扛、租房租金補貼，讓他們較無後顧之憂外，應用創新經濟的管理思維，為他們打造「幸福來敲門」的安心就業、創業新網絡平台。