戴立綱對於選情相當關注。（中視提供）

哈遠儀選舉當天預計會先去投票，再進公司準備播報工作。（中視提供）

九合一大選本周六（26日）登場，中視新聞主播哈遠儀、戴立綱將於當日下午4點聯手播報開票戰況，2人在2018年大選曾合作，加上私下是好友，完全不擔心默契有問題，哈遠儀說：「跟戴立綱認識18年，如果丟話給他，他一定接得住。」對於需長時間待在攝影棚播報，她說會準備保暖小毯子，另外還有堅果、零食、喉糖等，隨時補充以維持最佳備戰狀態。

哈遠儀自2012年開始就參與大大小小的開票報導，今年九合一選舉戰況激烈，她因主持新聞節目《庶民大頭家》，每天不斷吸收更新選情資訊，「選戰變化莫測，每次都像在考驗大家看盤準不準，可以趁機檢視自己對台灣局勢的掌握程度。」選舉當天哈遠儀預計會先去投票，接著就進公司緊鑼密鼓做準備。

戴立綱對於選情也相當關注，「投票率會左右政治選情，尤其是六都」，談及今年與2018年大選的差異，他分析：「2018公投綁大選，延遲投票左右到選舉結果，產生棄保效應，今年會在開票後盡快分析票面讓觀眾知道。」之前主持政論節目也曾一連錄好幾個小時，戴立綱對於播報開票，完全不擔心體力，只要有水就好，「因為我比較喜歡餓著肚子，不然頭腦會昏昏的。」

各新聞台邀請的評論員也是一大看點，中視新聞從5月分就著手準備，及早就提出邀約，包括大數據專家廖達琪，還有擁有選戰經驗的李勝峰、鄭麗文、孫大千、林郁方等，以及名嘴董智森、陳揮文、謝寒冰等，評論員名單堪為黃金陣容，每位都會以多元角度精闢解析台灣政治脈動。

此外，中視新聞將全體總動員，從早上7點至晚間12點，中視新聞台會展開長達17小時的《九合一爭霸 開票看中視》不斷電報導，中視頻道則從下午4點到晚上8點也會同步提供選情資訊。