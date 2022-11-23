高市推動多元節電方案，11/30高市經發局將舉辦「節電參與式預算」說明會，邀在地商圈及服務業、環保等公協會參與提案，經過專家評比與網路票選，最高可獲20萬元獎金，盼藉由「由下而上」的社會參與，獲得更具節電效益、創意與可行的節電方案，喚醒全民節電意識、共創永續。

高雄市經發局長廖泰翔表示，今年的「節電參與式預算」計畫編列65萬元預算，盼廣徵地方組織及團體，提出具創意特色的節電解決方案，同時由專家與報名單位進行培力工作坊，提升計畫品質與成效，藉此改善全市住商節電績效、提升公民社會參與，讓節電行動成為市民日常生活的一部份。

不但廣邀商圈及服務業、環保等公協會等相關組織參與提案，由專家從節電效益、可行性、創意性及計畫書完整度等面向評比，更搭配臉書網路票選，綜合評選出優秀團隊，評選出更具在地特色的節電計畫。

高雄市經發局表示，「節電參與式預算」說明會預定11/30舉辦，將說明政策現況及執行經驗與成效，並講解計畫辦法與提案方式，2023年2/1截止收件，前4名分別有20萬、17萬、13萬及9萬元獎勵金，後10名則也有6千元獎金，期鼓勵市民踴躍參與，擴散影響力。