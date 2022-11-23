邁向2050淨零城市，新北市推動減緩及調適等各項氣候行動，於全球1002個參與碳揭露的城市中脫穎而出，獲「2022 CDP國際城市碳揭露評鑑」為最高評等的A級肯定；另為落實住商部門的淨零行動，新北全國首創「節能E好宅」及「節能E管家」，並以「零碳社區-住新北好市、選新北好厝」計畫榮獲行政院第5屆「政府服務獎」佳績，獲行政院及國際組織CDP評鑑雙重肯定！

新北市環保局表示，國際碳揭露計畫CDP為獨立的國際非營利組織，鼓勵各單位揭露、評估與管理環境風險及機會，其於近日公布2022年城市對抗氣候變遷評鑑結果，全球共1002個城市參與，僅12％、122座城市獲得A級評等，其中亞洲地區包含新北市、日本東京、韓國首爾等共有14座城市獲評A級，減緩和調適措施效能優於非A級城市3倍。

環保局長程大維表示，新北市特成立專責的「氣候變遷及能源對策執行委員會」，在氣候行動上展現雄心壯志、領導力及公開揭露氣候行動成果資料，並從產官學研及公民團體等不同視角檢視政策面向，讓市民能安居樂業。

要達2030年較2005年減碳30％及2050年淨零目標 ，新北市從工業、運輸及住商3部門著手。「工業部門」方面，今年10月已達成淨零首部曲：成為「無煤工業城市」，未來將持續朝向能源及產業轉型方向前進；「運輸部門」方面，在2030年以自行車旅次市占率達3.5％及市區公車電動化為目標，並增建大眾捷運運輸系統達139公里、人行道普及率達68％，打造綠色友善交通。

環保局並將「節能E好宅」及「節能E管家」整合為創意政策「零碳社區-住新北好市、選新北好厝」，以具體措施推動既有建築物邁向近零具可達成性，受到各界委員的肯定，從133個機關中脫穎而出，獲第五屆「政府服務獎-數位創新加值」獎項的佳績。

環保局進一步說明，「節能E好宅」則是今年3月首創，以揭露及標示社區公設的建築能源效率，輔助社區管委會對公設用電達有效管理，並成功結合15家房仲業者參與推廣，1家建築開發業者導入新建案，113處社區主動參與，讓住在新北的市民朋友們除了有乾淨好環境，在買屋租屋時也能有很多好厝可選擇。

環保局表示，新北2050淨零轉型勢在必行，市府團隊將持續與各企業、公民團體及全體市民共同努力，用行動扭轉局勢，一起為地球做出改變。