民進黨台中市長候選人蔡其昌，今天在市議員候選人陪同下，於豐后區及甲安埔冒雨進行掃街拜票。（陳世宗攝）

蔡其昌強調，他感謝3名市議員候選人謝志忠、廖芝晏、施志昌無畏風雨相陪！(陳世宗攝)

九合一選戰進入最後3天肉搏戰！民進黨台中市長候選人蔡其昌23日一早從后里出發，冒著大雨展開豐后及甲安埔地區車隊掃街拜票！蔡其昌不畏迎面的風雨向熱情選民揮手致意；蔡其昌在外埔區市議員施志昌服務處受訪時強調，他為台中市的改變而戰、不畏刮風下雨，風雨生信心，這是當市長該有的決心！

蔡其昌今天早上車隊掃街先從后里區出發，和豐原及后里區的市議員候選人謝志忠、廖芝晏兩人掃街拜票；車隊經后里區時遇到大雨，3人雖穿雨衣仍全身淋溼；掃街車隊抵達外埔區和市議員候選人施志昌服務處，蔡其昌下車受訪時，工作人員遞上毛巾讓他擦乾頭髮和眼鏡，蔡其昌開玩笑說「應該先補妝、再受訪」。

「海線出生的小孩不怕風吹雨打，為理想及市民努力勇敢向前行！」蔡其昌指出，他認真堅定為台中市改變而走，不論風雨堅持到底，這是當市長該有的承擔；只有認真的候選人，未來才會成為認真的市長。

蔡其昌強調，他感謝3名市議員候選人謝志忠、廖芝晏、施志昌無畏風雨相陪！風雨生信心，一步一腳印跟市民拜託，讓市民看到蔡其昌要改變台中，讓台中更好的決心，這是當市長該有的決心。