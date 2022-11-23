大陸富商汪小菲去年與大S（徐熙媛）宣布離婚後，本月21日突然在微博上連發超過20篇文章，不滿遭前妻提告追討500萬生活費一事，還失控牽連小S與徐媽媽，甚至連他的媽媽張蘭也加入戰局，令外界相當傻眼。而大S當晚也透過律師發出「體面聲明」，並祝福汪小菲所經營的「麻六記」生意興隆，不過今日稍早大陸媒體便爆出，汪小菲在近日已退出麻六記的公司股東，讓網友忍不住吐槽「難怪他會發瘋」，引起熱烈討論。

根據陸媒報導，汪小菲所屬的「北京菲特蘭裝飾設計有限公司」股東列中已沒有他的名字，目前該公司由汪璽和新增股東安勇分別持股99%、1%，但汪小菲仍擔任執行董事職務。報導中指出，該公司成立於2011年11月，法定代表人為宋娜，註冊資本10萬人民幣（約新台幣43.6萬元），經營範圍包括經濟貿易咨詢、室內裝飾工程設計、技術推廣服務、組織文化藝術交流活動等。

知識產權訊息顯示，該公司已申請多個「麻六記」、「小汪麻六記」等商標，商標狀態多為等待實質審查。股權穿透圖顯示，該公司為北京食通達科技發展有限公司控股股東，後者則為北京麻六記餐飲管理有限公司、北京麻六記食品科技有限公司、北京麻六記食品銷售有限公司等公司的股東。而網友看到該消息後也忍不住表示「汪小菲又創業失敗了所以發瘋」、「怎回事呢？怎麼退出了什麼情況呀？？？」、「一連串的新聞，過幾天還有什麼新動作呢」、「普天同慶！ 怪不得不想交電費了」、「這一波感覺汪小菲又損失不少」，不過也有不少網友認為汪小菲是為了打官司做準備，再度掀起熱烈討論。