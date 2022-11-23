九合一選舉倒數，民進黨台北市長候選人陳時中陣營原租借凱達格蘭大道舉辦選前之夜，昨卻以擔心衝突為由，改在競選總部前辦，被批為「技術性」卡掉藍營選前之夜傳統使用的凱道。對此，無黨籍候選人黃珊珊23日表示，各陣營有自己該做的事，沒必要互相影響，還酸民進黨此動作就是「不做正事」。

黃珊珊上午赴松江市場掃街拜票前受訪，談及網紅議員邱威傑稱陳時中背後有前國策顧問、英系黃承國的邪惡勢力，雖然他會投給陳時中，但這是痛苦的決定，她表示，台灣人30年前要含血含淚含恨投票，30年後連呱吉這麼年輕的世代都要含血含淚含恨投票。

黃珊珊強調，選民不是藍的也不是綠的，而是自由的，沒有人可被政黨綁架，都是被自己綁架，既然民進黨有這麼多背後靈，「不投黑、不投貪，投給黃珊珊」，強調自己沒有背後靈，將用人唯才、廣納百川，組成聯合政府，早在參選前她就說過，「台北市政府就是聯合政府、用人唯才不分黨派。」

談及選前之夜場地爭議，黃珊珊認為，租借場地不可能只租1天，因為前1、2天舞台就要進場，所以至少要借3、4天，質疑民進黨只租1天，擺明就是沒有要該處設置舞台，「他用的他方法卡別人，大家都知道這個動作是不做正事，大家做該做的事，為什麼要互相影響，我覺得沒有必要。」