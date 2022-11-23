基本工資補貼方案選前3天通過！就業安定基金會管理會今天通過經濟部提案的「2023年基本工資補貼方案」，較今年的補貼方案門檻下修，預計會有全職勞工18萬餘人、部分工時6萬餘人可獲補貼，全職勞工每月補貼920元、部分工時補貼560元，預計會使用就業安定費的「提升勞工福祉」預算補貼雇主13億4766萬餘元。

據經濟部統計，今年的基本工資補貼方案共受理1萬8780案，撥付金額約 4.23億元、相較預算編列的35.46億元差距甚大，外界認為門檻過高是主因，因此經濟部今天提出的方案除了下修衰退門檻至10％外，更把基期比對可與2021年、2020年或2019年比對，有成立投保單位及稅籍登記的1萬8000多家事業單位更不用比對門檻可直接適用。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，明年起基本工資調整至2萬6400元、時薪至176元，考量調漲會適用各行各業勞工，而今年確診人數已飆破800萬人，基本工資審議會中勞資委員也有共識要補貼受疫情影響的行業，經濟部才會再次提出方案。

黃維琛說，由於疫情已經影響3年，明年的方案除了下修門檻至10％，讓更多勞工可以受惠外，也放寬基期比對至2021年、2020年或疫情前的2019年，而如魯肉飯店等有成立投保單位，且有辧理稅籍登記的事業單位，也受疫情嚴重影響，因此只要有申請就直接補貼，不用再跟基期年比對。

黃維琛提及，如果使用「減班休息」（無薪假）的事業單位，只要員工投保門檻適用，並符合相關條件，也可以申請此方案。預估此方案會在1月起開放登記至4月為止。