九合一選舉進入倒數階段，新北市板橋區市議員候選人廖裕德帶著競選團隊手持掃帚，象徵掃除劣質候選人，他說，這次議員選舉面臨空前的歷史性改變，公民一定要覺醒，讓有理念、有品質的候選人進入議會，為所有市民鄉親服務。廖裕德呼籲選民，一定要用手中神聖的選票，選出優質的候選人，淘汰劣質的候選人，板橋才會更進步。

廖裕德強調，有什麼樣的人民，就有什麼樣的國家；有什麼樣的市民，就會造就什麼樣的板橋！，板橋要進步，就必須要改變，鄉親們絕不能有因循苟且的心態，不能犧牲年輕人和小孩子的幸福未來，一定要用選票，將優質的市議員候選人送進市議會，為大家服務；同時，把劣質的候選人掃出市議會。

廖裕德建議，鄉親們可以仔細比較所有候選人的理念和政見，看看候選人究竟是為理念和政見而戰？還是為私人利益而戰？無黨籍的廖裕德一向為理念、政見與市民的利益而戰，負責任地提出推動打造新北雙語國際城、板橋雙語示範區，以及體育處升格體育局等多項具體理念和政見，是最值得鄉親優先送進市議會的優質候選人。