導演達米恩查澤雷說《巴比倫》是他拍過規模最浩大的電影。（UIP提供）

《巴比倫》花絮預告：歡迎篇。（UIP提供）

由奧斯卡金像獎得主達米恩查澤雷執導的新作《巴比倫》，主要卡司包括布萊德彼特、瑪格羅比、迪亞哥卡爾瓦等人，編劇兼導演達米恩查澤雷談到，《巴比倫》是關於一群人生活在好萊塢初期，那是個極度墮落、放縱和奢華的年代，這是他拍過規模最大的電影。

迪亞哥卡爾瓦飾演的曼尼引導觀眾進入故事；瑪格羅比則飾演一心想成為演員的妮莉，就像龍捲風一般，不讓任何人阻擋她的路，靠自己闖出一片天。瑪格羅比在雜誌《浮華世界》專訪中說：「透過這部電影，你將會在大銀幕上看到以前電影製作的瘋狂與混亂，但你同時也會知道為什麼電影會如此偉大！當我們在拍攝這部作品時也是如此，它令人目眩神迷充滿刺激、有趣又相當令人驚艷，這絕對是我這一輩子最棒的經歷！」

布萊德彼特飾演當時最紅的電影明星傑克康瑞德，片中他可以做很多的決定，像是「建議結尾可以剪掉兩格，或開頭剪掉三格」之類的，布萊德彼特表示：「這個故事描述一群充滿野心的人物，想要成就一番大事業，有時候超搞笑的，有時候又很性感，這部電影規模龐大，真的是一部史詩鉅作。」

《巴比倫》故事背景設定在1920年代洛杉磯的原創電影，劇情刻劃了多個角色在好萊塢創立初期的起落，以及野心勃勃、狂野不羈和全面失控的人生故事。其他卡司還包括珍史瑪特、賈方艾德波、李麗君、P.J.拜恩、盧卡斯哈斯、奧莉維亞漢密爾頓、陶比麥奎爾、麥斯明格拉、羅瑞史科佛、凱瑟琳華特斯頓、Flea、傑夫高林、艾瑞克羅勃茲、伊森索普、薩瑪拉威明、奧莉薇亞魏爾德等人。電影預計農曆春節在台上映。