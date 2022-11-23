22日晚間，一封「美團騎手求助信」在社交媒體受到廣泛關注，一名自稱美團外賣騎手的網友表示，受疫情影響，目前，他跟另外約15名外賣員已經3天沒有固定住所，處於「流浪」狀態，發求助信希望能找到住宿的地方。

據「新黃河」報導，美團回覆媒體詢問，「您所反饋的問題已經關注到，並且幫助騎手妥善處理，已經安置住所了」，關於「求助信」中的具體內容對方則沒有正面回應。

據網傳訊息顯示，該自稱美團外賣騎手的網友表示，他日常在北京市海淀區北三環附近跑單，租住的小區20日凌晨開始封控管理，不允許進出。由於不久前已經封控過一周，他和很多外賣騎手非常擔心再次因封控失去收入來源，而且由於他們的租住地人員密集，房東已經緊急通知他和同事們撤離。

該求助信中還透露，他們不知道租住的小區何時能解除封控，也不想失去唯一的收入來源。目前，該網友與其他約15位騎手同事已經在外流浪了3天，此前他們只能在配送站點、合租的便宜旅館、寫字樓和餐館過夜，但是近期受疫情封控等因素影響，他們進入餐廳、寫字樓、城中村等地方過夜已非常困難，而賓館等費用又超出了他們的承受能力。該網友在「求助信」中同時稱，他和同事們堅持每天進行核酸檢測，嚴格遵守疫情防控要求，發求助信希望找到夜晚住宿的地方，價格能控制在每人每晚50元左右。

據「氣象北京」發佈的信息顯示，22日是農曆的小雪節氣，平原地區最低氣溫0℃。陸媒曾多次聯繫求助信上的聯繫方式，均未獲得回覆。不過，該求助信上聯繫人的微信簽名信息顯示，美團已經解決了他們的住宿問題。