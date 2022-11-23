曾在鬼門關前走一遭的丹麥球星艾瑞克森（Christian Eriksen），在植入心臟除顫器後身體也逐漸恢復健康，29歲的他沒有想要放棄職業生涯，不但繼續踢著自己最心愛的足球，甚至代表國家參加生涯第3度世界盃，譜寫屬於自己的丹麥童話。

2021年歐洲國家盃丹麥對決芬蘭的小組賽，艾瑞克森突然心臟驟停倒在場上，當時場邊醫護人員以狂奔方式來到他的身邊，不斷施以CPR等急救方法，嘗試讓陷入昏迷的艾瑞克森喚醒，歷經短暫5分鐘的死亡之後，艾瑞克森終於醒了過來，隨後被送往醫院進行緊急治療，當時很少人認為艾瑞克森能夠重新回到場上。

經過數個月之後，艾瑞克森以強大的意志力克服種種困境，經過心臟病權威的評估及准許後，艾瑞克森能夠配戴心臟除顫器繼續參加比賽，只是礙於義甲關於健康的相關規定，艾瑞克森只能放棄與國際米蘭的合約，不過他很快就收到了來自布倫特福德的加盟邀請，重回英超的艾瑞克森很快找回過去優異狀態，11場比賽中貢獻1顆進球、4次助攻，帶領布倫特福德完成保級的任務。

畢竟布倫特福德剛升入英超，是一支相當年輕的球隊，欲追求歐冠冠軍的艾瑞克森婉拒布倫特福德的續約，在本賽季成為了「紅魔」曼聯的一員，新任主帥滕哈格（Erik ten Hag）相當依賴艾瑞克森高超的傳球技巧，成為了曼聯中場線上不可或缺的好手。

今年對陣荷蘭的友誼賽，是艾瑞克森再度披上丹麥國家隊戰袍的首場賽事，他也以一顆進球宣告自己重獲新生，如今在心臟驟停的18個月後，擔任丹麥隊長的艾瑞克森再次重回世界盃，雖然首場比賽以0比0與突尼西亞握手言和，不過艾瑞克森能以絕佳狀態在場上來回奔跑，用盡全力幫助球隊取勝，已經寫下了丹麥童話故事中最美好的結局。