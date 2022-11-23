這兩天全台討論度最高的床墊，莫過於大S和前夫汪小菲那床要價近千萬的頂級床墊，因為汪小菲前天怒轟大小S全家，還暗酸具俊曄「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」讓床墊意外成為全民關注話題。而要價不凡的床墊昨傍晚5時許已被貨車搬運到S Hotel停車場入口，應該是要歸還給汪小菲，對此，S Hotel業務總監低調表示：「床墊已送回飯店。」對於床墊未來何去何從？總監回覆：「老闆的家務事，我們真的不清楚。」

記者中午致電S Hotel，詢問床墊價格及這個高檔床墊未來的處置方式？飯店李姓業務總監表示：「價格應該要去問S家，床墊的後續用途要問老闆，老闆的家務事我們不清楚。」不願再透露更多細節。

至於這個讓汪小菲念念不忘的床墊到底有何魅力？汪小菲的母親張蘭前天在直播中爆料，「該床墊是世界頂級大牌，要價200萬。」並未說明是人民幣或台幣。據悉，這個頂級大牌的床墊是來自瑞典170年歷史的品牌海斯騰(Hastens)，該品牌有「床墊界勞斯萊斯」封號，早在1952年，就是瑞典皇室指定用床，一張基本款床墊價格65萬，頂級百萬床墊款式要價至少500萬，而汪小菲購買的床款為較高規的Vividus，目前同款床墊要價932萬。不只汪小菲愛用，舒淇、王偉忠、廣達董事長林百里，都是該品牌床墊的愛好者。