汪小菲和大S最近迎來離婚一周年，因男方未付贍養費問題鬧上法院，汪小菲不堪被告，連發11篇微博砲轟徐家，張蘭也出馬。未料，今(23日)中午，汪小菲態度180度大轉變，發文向前妻求和，稱：「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了」，並稱會感謝大S，但發文不久後又秒刪，令外界傻眼。

汪小菲去年6月因為失言，導致大S回應正在談離婚，11月兩人共同發聲明，表示已經辦妥離婚手續，今年3月，大S閃電再婚20年前男友具俊曄。近日，大S因汪小菲自3月起就不付家用，將前夫告上法庭，對此，汪小菲第一時間坦然表示過去為了這個家花了約4千萬台幣，「只是作為一個男人，他們結婚了，我他X的不想再給這個家付電費了！」

汪小菲發文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲接著更發文點名徐媽媽、小S，揚言隔天就要到台灣決一死戰，而昨媒體也曝光汪小菲訂好的班機，陸媒更出動多家狗仔到機場蹲點，未料登機時間過去，汪小菲遲遲未出現，之後才回應媒體取消到台灣的行程，原因則沒有多做說明。

而汪小菲取消到台灣對戰徐家後，昨張蘭接力發文砲轟大S，稱對方本來說好不再婚，沒想到跟汪小菲在大陸的離婚手續還沒辦完，就迫不及待與具俊曄再婚，「要裝作純潔聖女，實際上不是那回事！」並稱大S表面說要好聚好散、不出惡言，私下小動作不斷，「離婚後她不斷的還要挾小菲，不斷把非法取得的詢息傳給他人，藉各種理由要加碼給她錢，小菲痛苦的不得了。這些惡毒恐嚇的訊息都有留存，她裝不來的」。

汪小菲二度發文又刪文。（圖／翻攝自汪小菲微博）

張蘭接著又發影片，自己曬出罵S媽的音檔，其中提到大S涉毒，甚至想去法庭拉大S驗血，但她於心不忍，並質問大S：「你說是跟汪小菲分手才跟這個大光頭聯繫的嗎？別演戲了，別讓我把這些事情都戳穿，如果你們再逼我，我就真的戳穿了」，母子倆看似同心對抗徐家，未料48小時過去，汪小菲態度180度大轉，稍早發文求合，更直說要燒掉床墊。

汪小菲的道歉文一出引來網友熱議，但他後來刪文，留下一句：「我，汪小菲，我退場了，把我的訴求和真實情況說出來就完了」，並二度刪文。其他網友回應：「這家人私聊犯法嗎」、「娛樂圈的套路你弄不過s一家」、「發瘋的額度還得留著下次賣酸辣粉呢，怎能一次發完」、「扭扭捏捏不像樣，像無能狂怒」。

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