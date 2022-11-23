全球人口快速高齡化趨勢，交通部觀光局看好60歲以上樂齡族旅遊潛力，打造「凰金」樂齡旅遊新品牌，今日舉行成果發表會，並邀請「國民阿嬷」陳淑芳、藝人張月麗及知名廣播主持人蘭萱分享參加凰金樂齡旅遊體驗感受。觀光局副局長林信任說，樂齡在台灣是個千億元的市場，盼透過凰金品牌帶動國旅，也將台灣打造成樂齡旅遊目的地。

觀光局為推動樂齡旅遊市場，打造凰金（Golden Year）為樂齡旅遊行銷品牌，並集合產官學人士，探討如何協助觀光業者針對不同市場旅客開發具創意的樂齡旅遊商品，鼓勵樂齡者疫後出遊及吸引國外樂齡旅客來台旅遊。

觀光局設計8條樂齡旅遊示範行程，精選適合推廣樂齡主題旅遊觀光元素，包含生態、文化、樂活3大主題，結合國際魅力景區，並邀請多位名人、媒體、部落客和KOL共同參團體驗。

人生閱歷豐富的陳淑芳堪稱樂齡旅遊「最佳女主角」，她分享自己搭藍皮解憂號主題的凰金樂齡遊程，認為搭火車慢遊是極佳樂齡旅遊選擇，大讚台灣風光秀麗，料理美味。反觀現在的旅遊心境和以前年輕完全不同，有更多新的學習體驗，而且台灣這麼美，不必一定要出國。

林信任表示，去年樂齡國旅達到400億產值，疫情前外籍客來台約有15％是樂齡族，產值也有660億，代表這是個上千億元的旅遊市場。樂齡族偏好學習與分享，同時又怕孤單，如何舒適抵達目的地，旅遊安排不過於匆促，停留點又要能學習、DIY等，在悠閒的環境中，讓旅客能有更多旅遊分享和享受。

雄獅旅遊黃信川則分析，做樂齡旅遊團概念完全不同，也不能用過去的假設性思考來設計遊程，樂齡族是不會滿意的，他們主張主題性旅遊，不是純觀光或景點，而注重在玩的過程中可以學到什麼，希望3、5天的行程回來是有所收穫的。另除了學習，還重視旅途中可以交朋友，因此產品設計是學習和健康導向，生態、森林為主要包裝。