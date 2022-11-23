世錦三鐵冠軍明星伊登將於12月4日再度來訪彰化，一連二天，拜訪順澤宮等其他彰化知名景點，進行還願之旅，縣府也再度邀請伊登擔任觀光大使。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

世錦三鐵冠軍明星伊登將於12月4日再度來訪彰化，一連二天，拜訪順澤宮等其他彰化知名景點，進行還願之旅，縣府也再度邀請伊登擔任觀光大使。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

伊登戴神帽一再創下冠軍傳奇紀錄，讓順澤宮天天紅不退，吸引各地前來領帽大排長龍。（埔鹽順澤宮提供／吳敏菁彰化傳真）

伊登戴神帽一再創下冠軍傳奇紀錄，讓順澤宮天天紅不退，吸引各地前來領帽大排長龍。（埔鹽順澤宮提供／吳敏菁彰化傳真）

伊登戴神帽一再創下冠軍傳奇紀錄，讓順澤宮天天紅不退，吸引各地前來領帽大排長龍。（埔鹽順澤宮提供／吳敏菁彰化傳真）

三鐵冠軍明星伊登（Iden）10月9日再次戴埔鹽順澤宮帽，參加夏威夷IRONMAN世錦賽，不僅摘下冠軍，還以超狂成績，打破大會紀錄拿下冠軍，第9度摘冠，讓順澤宮排隊領宮帽至今天天高潮不退，伊登也將於12月4日再度來訪彰化，一連二天，拜訪順澤宮等其他彰化知名景點，進行還願之旅。縣府也再度邀請伊登擔任觀光大使

「2022 大鵬灣鐵人三項活動」將於 12 月 3、4 日於屏東東港大鵬灣盛大舉辦，彰化縣政府表示，伊登這次來台，將先和同為鐵人三項世界冠軍的師兄Kristian Blummenfelt同行，參加2022 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽，擔任表演賽來賓。接著預計在12月4日、5日，一連二天到訪彰化，再訪順澤宮等其他彰化知名景點，進行還願之旅，縣府也再度邀請榮譽彰化縣民的伊登，擔任觀光大使。

彰化縣政府表示，到訪景點屆時將公布在縣府官網，敬請民眾拭目以待，歡迎大家一同共襄盛舉，一睹世界冠軍的風采。

伊登戴神帽一再創下冠軍傳奇紀錄，讓順澤宮天天紅不退，吸引各地前來領帽大排長龍，順澤宮副總幹事陳玉玲表示，廟方目前上午9時及下午1時，分兩個時段發放宮廟，每日每時段100頂，國定例假日200頂。並將從26日起則例假日同時段，開始恢復發放有加印「平安」兩字的宮廟。