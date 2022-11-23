線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網及超商龍頭統一超(2912)搶攻黑五商機，momo即日起至11月30日祭出《流行精品黑色購物節》活動，統一超7-ELEVEN繼首波「i預購」線上平台於11月25日起推出3C家電超值優惠，第二波主打7-ELEVEN門市同步推出「黑五購物節」優惠，希望為營運增添動能。

黑色星期五血拼潮火熱，「國際精品包」向來為消費者於黑五購物節鎖定下手的指標，momo購物網近兩周精品包及相關配件買氣較去年同期飆四成，時下當紅潮流鞋款銷售更衝破五成，瞄準黑五商機，momo購物網即日起至11月30日祭出《流行精品黑色購物節》活動，嚴選眾多國際當紅百大品牌推出優惠活動，希望能衝高業績。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約77.1億元，年增16.3%，創歷年同期新高，累計前10月合併營收為793.4億元，較去年同期成長16.4%，亦是歷年同期新高。

統一超7-ELEVEN則串聯線上線下齊搶攻黑五購物節商機，繼首波「i預購」線上平台於11月25日起推出3C家電下殺3折起等超值優惠，第二波主打7-ELEVEN門市同步推出「黑五購物節」激省優惠，除必搶精選超過30支夯品買1送1起，周末適逢選舉日邀請大家早起吃早餐，推出多款超值早餐組合，不僅有指定飯糰組合特惠價35元起，還有指定蛋糕2件享8折優惠。

統一超10月合併營收為247.87億元，年增9.55%，為歷年同月新高，累計前10月合併營收為2394.31億元，年增10.48%。