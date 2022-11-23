美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，看好電視、Android供應鏈將會再明年上半年出現補貨需求將增強，且反應可預期的較低晶圓成本，毛利率也將在明年觸底反彈至38~39%，仍高於COVID前水平，現階段給予聯詠加碼評等、目標價360元。

美系外資表示，聯詠第四季營收預計將相較第三季呈現持平，下滑的有TDDI(面板驅動IC)、SoC(系統單晶片)和IT LDDIC(大尺寸面板驅動IC)，但OLED DDIC和TV LDDIC將恢復季度增長。展望未來，預計電視、Android供應鏈(TDDI、OLED DDIC)將會再明年上半年出現補貨需求將增強，有利於推動聯詠在未來幾個季度的營收呈現連續成長，惟毛利率恐持續收斂，並在明年第一季觸底，這得益於後續較低的晶圓成本。

美系外資表示，明年上半年晶圓成本將近一步下降，加上產品價格走軟下降，預計聯詠毛利率將在明年第一季度觸底反彈至 38~39%，仍高於COVID前水平。至於庫存狀況，供應鏈庫存在本季變得更健康，聯詠在DDIC低迷的情況下積極地管理庫存，其庫存在今年第二季達到頂峰，在第三季下降約9%，未來幾個季度將呈現下降趨勢。

美系外資表示，DDIC市場整合加速，聯詠等大型企業可能成為關鍵整合商，聯詠的財務狀況和存貨管理在當前的低迷時期優於其他DDIC同業，由於其規模龐大且現金餘額充裕，聯詠可望成為主要整合者。現階段給予聯詠加碼評等、目標價360元。