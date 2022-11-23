國民黨新竹市長候選人林耕仁昨日發布最新的競選影片，暗指民眾黨主席、台北市長柯文哲權謀算計，疑是指日前藍營的新竹市議會副議長余邦彥倒戈事件，民進黨立委林俊憲也酸柯文哲挖國民黨的人就像在挖布丁一樣；對此柯文哲今(23)日被問及此事時全程打太極，更推給民進黨立法委員柯建銘，稱說到權謀算計怎麼跟老柯比。

林耕仁發布的競選影片中，有段落提到選舉不應該有這麼多權謀算計時，影片搭配的是民眾黨主席、台北市長柯文哲的畫面，言下之意似乎認為柯文哲是造成余邦彥倒戈的幕後推手。

柯文哲今天到新北三重幫自家的議員候選人輔選時，被媒體問及此事時還反問林耕仁是說「自己還是老柯(柯建銘)」，確認林耕仁沒有指名道姓時，柯文哲直言除非他講說是誰，如果只講柯，要講清楚是柯文哲還是柯建銘，這樣才能回應。

柯文哲表示，「我們回去是去掃街什麼的，我們又不是住在在地」，在那裡指揮操盤，老柯才是那種人啊，我們跑全省哪有時間在新竹那邊搞這些。

不過有媒體追問柯文哲是否覺得權謀算計可能是指柯建銘，柯文哲則說「如果用這種形容詞，我跟老柯怎麼比啊」。

另外針對無黨籍金門縣長候選人陳福海昨日跟柯文哲跨海視訊，但交流上似乎不太熱絡；柯文哲則說，台北市很希望把建設成果推廣到其他縣市，不管是酷課雲、E化政府，還有大大數據中心，台北市是領先全國的，任何人來跟我們討教這種市政，都樂觀其成。

至於是否支持陳福海，柯文哲則認為是說兩人認識已久，「不然怎麼會跟他直播」，強調朋友是朋友，沒有講到什麼政治上唯一支持這樣。