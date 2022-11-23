男女婚後會面臨各種狀況，一名女網友表示，太孝順的兒子容易讓自己妻子受委屈，未來會告訴女兒有一份能養活自己的工作很重要，不結婚不生子也沒有關係，日子過得開心就好，此話一出引發婆媽狂讚，但也有人說孝順有分，合理的孝順父母是優點，若是愚孝就另當別論。

原PO昨（22）日於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，太孝順的兒子較聽母親的話，很容易委屈自己的妻子。她表示未來女兒長大，一定會叮嚀她要有穩定的工作，把自己照顧好為優先，開心過生活，不結婚不生子也沒關係，有一定存款就不怕老了沒有養老金，沒有一定要依靠男人。

貼文曝光，引發不少婆媽共鳴，「這是真的，當初就是欣賞老公的孝順，但婚後才明白老公的愚孝讓我猶如墜入萬丈深淵深感痛苦，但人是自己選的，最壞的打算就是離婚了」、「我也是跟我女兒說不結婚沒關係，但是要有一份能養活自己的工作」、「我也是這樣跟我女兒說，未來不想嫁就不要勉強了，一個人也是很快樂」、「我也是捨不得女兒受委屈，從小就要教育她靠自己最實在」。

留言中也有人持反意見，「孝順有分，當老公合理的孝順父母，做子女都會看在眼裡」、「不是孝順的人不能嫁，是不能嫁愚孝的人」、「一堆女生擇偶條件說要孝順，這會孝順又不好了，做人好難」、「我覺得孩子有自己的想法，做父母的不必用自己的想法去規勸他們」。