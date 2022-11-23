衛福部長薛瑞元近期因「疫苗掮客」說，引起外界熱議。他今（23）日受訪表示，有部分媒體扭曲他說的內容，更稱「看起來就是製造仇恨值的濃縮版」。但他此話再度點燃PTT鄉民的怒火，狠批「沒想到有人能比陳時中更討厭」。

民進黨立委高嘉瑜日前呼籲，衛福部應公開疫苗掮客身分。對此，薛瑞元今受訪再度強調「不會公布」，現階段沒有公布的問題。而對於前立委沈富雄認為「疫苗掮客說」把宗教和工商團體拖下水，等於捅了大型馬蜂窩，薛瑞元則回應，自己那天講得很清楚，可能有部分媒體下標不好、扭曲自己講的內容，現在看起來就是一部製造仇恨值的濃縮版，以後有機會再和大家做說明。

相關新聞報導經轉發至社群平台Ptt後，立刻讓鄉民們炸了鍋，大罵道「你自己講的，現在變成別人製造仇恨」、「自己說的話，自己不承認，噁心」、「沒想到有人能比陳時中更討厭」、「話都你在說」、「戳破為了選舉的胡說八道，叫製造仇恨」、「X話不輸陳時中」。

同時也有人嘲諷薛瑞元「提油救火最佳代言人」、「還以為他是名嘴」、「真的是豬隊友，勸陳時中切割他」、「自己點的火又加油，現在滅不了火，笑死」、「講出來的話又不負責，跟陳時中一樣啊」、「本來想放火，結果風一吹燒到自己」。