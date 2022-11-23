香港金管局副總裁陳維民表示，儘管資金流出港元，但市場對聯繫匯率制度仍保持高度信心，這對於維持香港金融穩定發揮重要的作用。

香港信報23日報導，陳維民在2022金融街論壇年會發表演講時，談到幾點關於跨境資本流動的觀察。他表示，與區內的資金流動趨勢相同，在美國聯準會進入升息周期以來，香港股票市場下挫，同時，在利差帶動下，資金流出港元體系，港元兌美元匯率從今年5月以來一直處於弱方水平，這種現象符合聯繫匯率制度的設計和預期。

他表示，雖然當前香港融資活動呈現周期性下降，但市場仍有新亮點。美元利率上升以及市況波動，一定程度影響了香港股市和債券市場的融資和交易活動，香港銀行的總體貸款活動今年以來基本持平，銀行體系穩健，流動性、資本充足率、資產質素等各種指標都保持在健康水平。與此同時，美元融資成本上升，為區內機構和企業由美元改用本幣進行融資提供誘因。

陳維民指出，在香港，離岸人民幣融資活動在過去一年多穩步增加，一個明顯的例子就是點心債發行額在2021年全年達到人民幣（下同）1,100億元，年增達87％。在這個基礎上，今年首10個月發行額已超過1,000億元，創下2014年以來的新高。

他表示，陸港互聯互通雙向交投暢旺，香港在促進國際和內地的跨境資金流動方面繼續發揮重要作用，其中股票通北向交易在今年首三季度總體取得淨流入，日均交易保持在超過1,000億元的較高水平；目前國際投資者持有的A股，有超過70％是透過北向通投資。

同時，股票南向通日均成交保持在240億元。在債券通方面，今年以來北向通的日均交易量錄得開通以來的新高，國際投資者買賣在岸債券超過一半通過北向通進行。南向交易自去年9月開通以來也運作順暢，市場反應正面。