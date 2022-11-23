上海市政府近期印發「上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案」，積極打造上海新科技實力。上海市經濟信息化委主任吳金城23日表示，上海將全力打造未來能源產業集群。面向能源安全和可持續發展，以核心突破、首創示範為導向，推動先進核能、新型儲能等技術研發突破及產業化。

界面新聞報導，吳金城表示，在氫能領域方面，上海計畫到2025年建設各類加氫站70座左右，建成3到5家國際一流的創新研發平台，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產業鏈產業規模要突破人民幣1,000億元。

此外，上海將面向深海空天利用和空間拓展，以戰略牽引、突破極限為導向，推動深海探采、空天利用等技術研發突破及產業化。

吳金城指出，譬如，上海將發揮自身的裝備產業優勢，研發深遠海、極地船舶與海洋工程裝備，發展重型破冰船、高冰級LNG船等極地裝備，服務國家戰略；突破關鍵飛行技術，研製載人電動垂直起降飛行器等，探索空中交通新模式。