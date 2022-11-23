歐盟和美國持續在監測中國醫療領域方面保護主義的發展，由於中國醫材市場份額佔歐盟醫療設備市場出口12%，中方關起門來的作法讓歐美很頭痛，由於陸不是世界貿易組織（WTO）《政府採購協定》（GPA）的締約國，所以僅能與中方口頭商量。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）22日報導，藥品和醫療器材將被列入明年12月5日在華盛頓舉行的美國政府和歐盟執委會之間的貿易和技術委員會（TTC）第3次會議的議程。

貿易和技術委員會成立於2021年6月，是一個為跨大西洋合作提供關鍵全球貿易、經濟和技術問題的永久性平台的倡議，在草案的一部分中顯示出，美國和歐盟對於「一系列非市場政策和做法所帶來的威脅表示關切，例如在醫療器材領域。」在最近保護主義趨勢中，即中國透過緩慢的認證程序和在政府採購中對進口商的歧視，將其醫療技術市場對外的部分關閉。

根據歐盟貿易協Medtech Europe的數據，中國是歐洲醫療設備和器材的主要貿易夥伴之一，佔了2021年歐洲醫療設備市場出口12%。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在2月回答議會關於此事的問題時說：「中國採取各種措施來支持其國內醫療器材行業，包括不透明的審批制度以及政府採購政策。」

杜姆布羅夫斯基斯補充說，醫療器械進口商報告說，以前對進口產品開放的招標現在特別要求使用國內產品。

貿易和技術委員會的草案說，「美國和歐盟已經分析和交換了相關數據，並研究了美國和歐盟醫療器械公司在中國的市場份額，」在收到利益相關者的意見後。這一分析的目的是「更好地瞭解對美國和歐盟公司的影響所面臨的挑戰。」

對等開放採購市場的主要問題之一是，中國不是世界貿易組織（WTO）《政府採購協定》（GPA）的締約國，不過，杜姆布羅夫斯基斯仍強調：「儘管如此，（歐盟）執委會一直在向中國主管部門表達對市場放行障礙的關切，」