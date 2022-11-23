藍委爆料衛福部此時還發大量防疫物資給學生清庫存。（林思銘辦公室提供）

國民黨立委林思銘接獲民眾陳情，近日高中以下學校學生頻頻收到指揮中心統一發放的防疫物資，前兩周每人收到一盒5劑快篩試劑，最近又公布將發下口罩，每人50片，連小學生都跟他說，「口罩禁令都快解除了，為何現在才發口罩？」

林思銘批評衛福部資源錯置，近兩周平均確診致死率，台灣每百萬人口死亡數為2.43人，全球排名第3，確診者最常反應的是「拿不到藥」，另一頭，卻大發口罩和快篩劑給學生，連小學生都不解口罩都快解除禁令了怎麼還發口罩？

他說，衛福部應該要關注的是藥物，醫師受限於衛福部制定的種種開藥、給藥限制，甚至還要經過審核，現場多半只能給一些症狀緩解用藥，這些醫療障礙不去除，中重症和死亡率永遠很難下降。

林思銘指出，民眾當初要疫苗沒疫苗、要口罩沒口罩、要快篩劑沒快篩劑，指揮中心除了要預算很快之外，所有的措施都慢世界好幾拍。最令人質疑的是，8400億紓困防疫預算，目前為止剩餘不到200億，究竟用到哪裡去了，任憑外界如何質疑，指揮中心就是不肯公布細目。

林思銘說，防疫預算在各部會間預算流用情形嚴重，顯見指揮中心根本無法掌握紓困防疫的實際需要，光經濟部一個部會，就淨流出623.82億元，而淨流入最多的兩個單位分別為衛福部417.22億元、交通部222.48億元，大家像無頭蒼蠅一樣，想到哪做到哪，缺乏遠見與規劃，難怪作為荒腔走板。

林思銘呼籲指揮中心誠實面對防疫失策，在忙著銷毀高端過期疫苗、大發口罩、快篩劑去化庫存品外，趕快回頭消除一下醫療障礙，讓不幸染疫者可以獲得最快速、有效的治療。