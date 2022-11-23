民進黨台南市議員候選人陳皇宇的宣傳車，今天中午11點多行經關廟區大富街與大仁街口，與一名騎機車的78歲薛姓婦人發生擦撞，薛姓婦人當場傷重、沒有心跳呼吸，由救護車送往市立醫院急救，經過搶救仍宣告不治。陳皇宇與競選團隊趕赴醫院關切，至於確切肇事原因仍待警方調查釐清。

根據車禍現場附近民眾表示，當時聽到很大聲的撞擊，兩車疑似先在大富街與大仁街口撞上，兩車滑行到路旁才停下。機車被壓在宣傳車的下方，機車的物品、婦人的安全帽散落一地，宣傳車的車頭也有毀損。目前車禍事發原因正由警方釐清中。