洛克希德馬丁（Lockheed Martin）正為巴林打造16架70/72批次最新型F-16戰機，而其中的第一架即將下南卡羅來納州的生產線，讓人得以一窺它的全貌。

據《動力》（The Drive）網和《航太部隊雜誌》（Air & Space Forces Magazine）22日報導，這第一架最新型F-16可望在明年初首飛。洛馬證實，這架F-16最近才完成總裝檢驗（Final Assembly and Checkout ，FACO）和上漆。而在首飛前，將先送往飛機保養場。