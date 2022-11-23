楊文科任內新增竹北水月休閒農業區，今年區內拔仔窟烏魚養殖區烏魚產量10萬尾，產值約有1億元。（羅浚濱攝）

楊文科任內新增新埔大墩山休閒農業區是新埔柿餅產地，農婦採收柿子的農村景象。（羅浚濱攝）

新竹縣農業從業人口有8萬8千多人，新竹縣長候選人楊文科提出農業政策白皮書，以「永續農業、多元創新、幸福農民」為核心，積極推展休閒農業，明年將成立「線上新農民市場」，並讓主題農遊行程增為10條，提升新竹縣農業觀光和農民收益。

楊文科表示，為保障農民福利，積極推動農民健康保險、農民職災保險、農產業保險及農民退休儲金等 三保一金」福利措施，補助65歲以上、原住民55歲以上農民，每年936元農民自付保費負擔，並全額補助參加「農民職業災害保險」的自付保費，將持續建構完整農民社會經濟安全網。

目前新竹縣已成立14處新農民市場，包括11處農民直銷站及3處農村社區小舖，以地產地銷及有產銷履歷的優質農產品，讓民眾安心購買也吃的放心，楊文科指明年將成立「新竹縣線上農民市場」，利用網購提升在地農特產品的銷售管道。

楊文科任內新增2處休閒農業區，竹北水月休閒農業區有知名的拔仔窟烏魚養殖區，今年捕撈的烏魚達10萬尾，產值約有1億元。新埔大墩山休閒農業區則是著名的新埔柿餅產地，每年九降風起各柿餅農場都湧入很多人潮，將加強輔導農場業者優化場域。

楊文科表示，目前新竹縣有7大休閒農業區和15家休閒農場，結合在地特色已有6條的「逐豐趣」農遊行程，預計2025年完成10條遊程推廣，以農事體驗和生態導覽，讓民眾深入認識新竹縣的農村生活。

此外，為吸引青年返鄉，新竹縣也透過農村再生計畫，輔導縣內社區結合地方生態、產業文化等轉型，已有35處農村再生社區，其中，北埔鄉南埔社區、寶山鄉新城社區及新埔鎮旱坑社區，分別獲得金牌農村金、銀及銅獎的肯定。

楊文科指出，會繼續輔導更多農村轉型，期望在10年內達成50個農再社區的目標，孕育更多農村好物，為農村發展帶來新的可能性，讓投入農業生產民眾都是「幸福農民」。