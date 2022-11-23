兩人騎乘同款同色的機車。（警方提供）

73歲羅姓婦人日前到萬華區萬大路菜市場買菜，結束後要騎機車返回時，卻發現怎麼發也發不動，無奈下只好牽著機車走回家，不久後31歲的羅女也來騎機車，卻發現車子不見，於是到警局提告，警方調查後，發現兩女的機車同款同顏色，才被羅姓阿媽一時誤認牽走，最後通知羅女到警局化解這場誤會。

警方接獲余姓女子報案，表示她去市場買菜，出來時發現機車不翼而飛，她更著急表示，因從事餐飲業，機車置物箱中還有現金1萬多元採買費，警方調閱監視器追查後，發現1名女子將余的機車牽走，輾轉追查後，日前通知羅姓婦人到案說明。

羅婦聽到警察找上門時一頭霧水，表示她也是去買菜，要回家時機車卻發不動了，她用鑰匙轉了半天，最後只好把機車慢慢牽回去。

警方調查後，發現兩女騎的是同款同樣紅色的機車，才會導致阿媽一直誤認，經溝通後羅將車子牽至派出所，裡面的現金分文未動，兩女互相把車騎回，化解這場烏龍案件。