新北市政府客家局今在市政會議報告，展現推行客家政策四年成果，補助學校、社團開辦客家課程外，也鼓勵大專校院生創作客家文化創作，並打造客家二期園區及客家特色的街廓商圈，希望透過傳承、創新客家語言文化，除了現有的5座哈客館外，市府也計畫未來四年持續在都會區再建5座，服務67萬餘位客家鄉親，永續傳承客家文化。

客家局長林素琴說，市府運用全齡化、生活化、客製化、跨域化、創意化、多元化等6大項執行策略，展現客家政策四年成果，如今在中和、淡水、新店、新莊及板橋區已有5座新北哈客館，明年預計建置新北哈客五股館，增加客家鄉親聚會、語言學習及文化交流的場所，未來更會持續設置5座哈客館，延伸客家文化觸角。

在深耕客家教學方面，持續補助學校、客屬社團開辦客家文化研習課程，並量身訂做客家學院、客語認證班、哈客hot到家、行動式客語教學服務等客製化活動，讓民眾輕鬆學客語。

另外，每年客家義民爺文化祭獻藝過程，也會邀請幼兒園、國小及大專院校學生齊唱客家山歌組曲，透過歌曲學習客語，市府也補助大專校院學生，藉由音樂、舞蹈、戲劇、電影等創作，展現客家文化，4年來不少學生透過客語歌曲MV創作、青春快閃演出、設計客家印象環保兩用袋等，宣揚客家元素。

林素琴表示，市府近年來也深耕三峽，三峽客家文化園區是新北客家的薪傳基地，也是體驗客家文化的優質場館，經過景觀營造優化後，園內有生態池區、茶山區、藍染體驗區、客家農事區及埤塘區等場域，還有藍染、擂茶、手沖咖啡等DIY研習課程和文創商店。

為了保存三峽沿山地區五寮里的客庄型態，形塑客家特色的街廓商圈，打造北北基客家第一庄，市府也成立駐地團隊及工作站推動地方創生，透過21場活動找回返鄉青年與青農，設計遊程活動、文創品開發，並與五寮國小合作，辦理美感教育工作坊、駐地成果動態展，活化地方人文歷史及產業。