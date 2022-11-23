國民黨副主席連勝文23日力挺同黨桃園市長候選人張善政，大讚張人氣爆棚，諷刺根本不知道掃街的區域就是對手鄭運鵬的本命選區。(蔡依珍攝)

國民黨副主席連勝文23日力挺同黨桃園市長候選人張善政，大讚張人氣爆棚，諷刺根本不知道掃街的區域就是對手鄭運鵬的本命選區。(蔡依珍攝)

國民黨副主席連勝文23日力挺同黨桃園市長候選人張善政，大讚張人氣爆棚，諷刺根本不知道掃街的區域就是對手鄭運鵬的本命選區。(蔡依珍攝)

國民黨副主席連勝文23日力挺同黨桃園市長候選人張善政，大讚張人氣爆棚，諷刺根本不知道掃街的區域就是對手鄭運鵬的本命選區。(蔡依珍攝)

國民黨副主席連勝文23日力挺同黨桃園市長候選人張善政，陪同在龜山區車隊掃街拜票，雖然下著細雨，仍不減支持者熱情，一路受到民眾夾道熱烈歡迎。連勝文笑說，張受歡迎程度讓他喜出望外，熱絡到「要人來瘋了」，也諷刺不曉得是對手鄭運鵬的選區，他也不諱言從張參選首日就擔心對手會有奧步，「不耍奧步他們也沒辦法選」，會把握最後機會和選民接觸，就是最有效的勝利方程式。

「不曉得這邊是鄭運鵬的選區！」連勝文說，從張善政參選的第一天，就用各種方式默默支援，現在選前最後幾天，掃街拜票是最有效的方式跟選民懇託，今天到龜山區掃街，張善政看起來非常受到歡迎，讓他喜出望外，覺得情勢非常好、很有信心，「熱到一種程度，要人來瘋了！」

連勝文說，從張善政參選第一天開始，所有人都知道民進黨陣營一定會有動作，「因為不耍奧步他們也沒辦法選！」，所以這時候去跟第一線民眾接觸，就是張善政最有效的勝利方程式。

張善政則說，連勝文身為國民黨副主席，冒雨相挺，凸顯國民黨的團結，立委萬美玲更不用講，腳受傷還沒好，車掃特別辛苦，但是她不計較這些，張善政感謝2人在天氣不好的時候，展現支持的熱度，這是國民黨的團結。

張善政回防北區拉票，但對手鄭運鵬仍在南區搶票，張善政說，選戰最後幾天，除了掃街讓選民看到以外，也要把教育、就業與居住等相關政策，告訴北桃園的年輕朋友，用政策呈現國民黨的牛肉是真正的牛肉，但他強調，掃街沒有特別分南區或北區，一定會把桃園全都掃完，也預告明天就會在中壢和大家見面。

面對選民太過熱情衝到路中間等交通違規遭攻擊，張善政向用路人抱歉，他說車掃時，一路都有交通警察陪伴、指揮交通，行車過程也都遵循交通警察的交管，坦言掃街時車隊比較長，難免會造成一些困擾，這是所有候選人都會遭遇跟面對問題，造成大家不方便，跟大家說聲抱歉。