新黨北市議員候選人林婕麗今上午於路口拜票，竟遭人襲擊將其打至腦震盪且大量流血住院，新黨指出，除了林婕麗之外，19日另一位議員候選人也被圍毆，新黨主席吳成典今出面譴責暴力，也質疑幕後有看不見的手在操控選舉。

吳成典表示，林婕麗今天上午拜票時，才站了不到5分鐘，就突然有身分不明的人士衝過來攻擊她，猝不及防下，被對方打成重傷，右腦勺大量流血，緊急前往馬偕醫院急診，傷勢嚴重，不僅有腦震盪情形，右腦勺大量流血，額頭縫4針，且右肩胛骨骨折完全不能動，仍需持續住院治療。

吳成典質疑，一個認真的候選人，規矩地在警察局前拜票，也沒有用很大的擴音器，竟然就被打，如今兇手已被捕，筆錄完成，姓名叫張程豪，自稱喝醉酒，其實沒有，酒測值為零，完全胡說八道，證明他動機不單純。

吳成典說，若不阻止暴力，台灣還有民主嗎？如今好像沒有政府，規矩的候選人怎能受到這種待遇，因此新黨強烈懷疑，幕後恐怕有看不見的手在操控選舉，除了要譴責暴力之外，還亦請政府正視問題，總統、副總統、行政院長這些主掌大權的人應該站出來。

台北市議員侯漢廷質疑，三位台北市長候選人有甚麼辦法防止民眾也遭遇類似暴力事件？議員候選人被打，小市民也可能被打，新黨是小市民的政黨，不僅為自己發聲，更要為可能受害的小市民發聲。

新黨記者會現場也與在醫院住院中的林婕麗連線，林婕麗躺在醫院，虛弱的完全講不出話。吳成典並高喊「反暴力！救民主！」，要求政府速迅處理。