英國央行(BoE)在周二公布一份報告，稱在明年和2024年，英國政府可能分別要對英國央行支付超過300億英鎊(約360億美元)，以彌補量化寬鬆(QE)的損失。

英國央行在2009年開始買進政府債券；其QE計畫的規模在2021年12月達到8950億英鎊的峰值，其中包括200億英鎊的公司債。

根據最初商定的協議，英國財政部將從央行的QE中獲得利潤，但是也可能必須補償英國央行的任何QE損失。

自2009年以來，英國央行已經對英國政府支付了1230億英鎊，該數字代表著：英國央行從其持有的債券上所獲得的利息，與在零利率政策之下，英國央行對存款銀行支付的近零利息，兩者之間的差距。

但是如今，英國央行開始提高銀行的存款利率，情勢開始反轉，英國央行的QE出現虧損，在上個月，英國財政部對央行支付了8.28億英鎊，以彌補QE的損失。

英國預算辦公室(OBR)在上周提出預測，預計到2028年3月，英國政府總共必須再支付央行1330億英鎊，以彌補QE損失。

英國央行在周二更新了預測，預計英國財政部在2023年和2024年對英國央行的年度淨現金流入，將超過300億英鎊。大致與預算辦公室的預測相一致。

兩位英國央行前副行長表示，英國央行應考慮只對銀行支付一部分存放在英國央行的存款利息，以限制QE損失。