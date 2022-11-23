選戰最後倒數，民進黨新北市長候選人林佳龍感謝立法院長游錫堃連日陪同車隊掃街，展現拚勝選、拚翻轉的決心。林佳龍提到，8年前，游錫堃以2.4萬票惜敗，說明「投票率高低」是成敗關鍵，他呼籲大家11月26號一定要出來投票，不要再讓遺憾重演。

林佳龍昨(22)日在臉書感謝游錫堃大力相挺，不僅為他站台助陣，更一連3天陪同車隊掃街，從板橋、蘆洲到新莊，一起展現拚勝選、拚翻轉的決心！林佳龍提及，游錫堃院長從學生時期就到板橋唸書、工作，新北可以說是他的第二故鄉，8年前參選時，更受到許多市民鄉親的鼓勵。「游院長特別和我說，他十分希望新北能夠有自己的志氣，不要再做台北的蛋白區，這次一定要改變新北的命運」。8年前游錫堃以2.4萬票惜敗，林佳龍認為，這結果說明了「投票率高低」是成敗關鍵，所以他拜託大家11月26號一定要出來投票，越是團結、越有機會奪得勝利，不要再讓遺憾重演！

「我要請游院長放心，也請支持新北大翻新的朋友要有信心」。林佳龍說他不僅會拿出「水牛」精神全力衝刺，改變以台北市為中心的生態，讓雙北變成雙蛋黃，也承諾絕對做滿4年、1任拚4任，讓新北徹底脫胎換骨！

林佳龍強調，新北需要的是與民同在、進步創新的市長，而不是以威權對待市民、將新北作為權力階梯的人，大家手中的這張選票，將會決定未來四年，新北市是繼續空轉，還是能夠翻新又翻身。