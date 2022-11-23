寒意漸濃，台北喜來登大飯店即日起至2023年1月31日於館內四間餐廳集合歷年食饕們最愛的七大鍋物，有以泰國手工紅土陶鍋、炭火窯燒的「泰味伊善海陸鍋」、日本人「拚死也要吃」的「日式河豚鍋物」、集結北海道鱈場蟹與A5宮崎和牛的「御膳鱈場蟹會席」、潮汕地區老廣傳統瓦煲鍋「老火胡椒四神湯」、「黑蒜當歸螺頭排骨湯」與各式經典煲仔菜，以及由米其林二星餐廳「請客樓」的「甕底沙母薑母鴨」，還有以川味煨湯手法演繹古早酒席頭菜的「瓦甕花膠燉甲魚」，各色滋味一次滿足識味老饕們的味蕾。

遵循泰國傳統菜餚為精神的SUKHOTHAI泰式餐廳，主廚重現東北地區常見的鄉土料理「Jim Jum鈞隼陶鍋」，鍋器亦使用從泰國當地挑選的手工紅土陶鍋原味呈現「泰味伊善海陸鍋」。以雞高湯、香茅與香菜燉熬的湯底保留泰東北的清淡風格，搭配紅蟳、草蝦、手打豬肉丸、蔬菜、蕈菇等食材，匯集海陸精華的湯頭，再將拌入生蛋黃的豬肉片逐一涮入，肉質軟嫩、口感滑溜。以未上釉料、仍保有孔隙的土鍋加熱促使食材快速滾熟，將食材原汁保留在鍋中，融合成一鍋道地好料。

「泰味伊善海陸鍋」每份1,280元。鮮美甘甜的河豚肉，是日本人口中「拚死也要吃」的極鮮美味，台北喜來登日本料理桃山推出「河豚套餐」，選用日本秋冬盛產的虎河豚，以Q彈爽脆的「河豚皮」蘸取橙醋、與香氣清雅帶辛香的茗荷與紫蘇花穗開啟味蕾，薄如蟬翼的「河豚刺身」則以清爽水果醋搭配滋味較緩和的紫蘇葉、日本蔥共食嚐鮮美。緊接著油香酥脆的「唐揚河豚」佐上德島酸橘，重頭戲「河豚涮涮鍋」將厚實魚肉輕涮數秒即食，肉實鮮美令人難以忘懷。食後底湯再添入白飯、雞蛋等製成雜炊，綴上北海道海膽與海苔絲將鮮味更推一層、盡展時旬之味。「河豚套餐」每位5,980元、兩人起鍋。

「御膳鱈場蟹會席」選用日本北海道產地直送當季活蟹，由主廚親自料理鮮活鱈場蟹，透過刺身、燒烤、汆燙等方式料理，一蟹多吃的頂級日式體驗。以鮮嫩的安康魚肝開啟序幕，鹹香黏軟的溏心烏魚子、還可嚐的到頂級夢幻逸品「A5宮崎和牛」、「南非活鮑魚」等海陸珍味，搭配季節盛產的鮮爽食材，以絕佳新鮮度及職人懷石料理手法搶占頂級饕客味蕾。「御膳鱈場蟹會席」四人份28,800元，需於五天前預訂。小雪時節，宜養腎氣，辰園粵菜餐廳主廚康智翔以食補養生秘方「老火靚湯」的煲湯手法推出「老火胡椒四神湯」與「黑蒜當歸螺頭排骨湯」與廣東一帶的常民美食「煲仔菜」溫暖冬日脾胃。

「老火胡椒四神湯」取四味中藥：薏仁、蓮子、淮山、茯苓以豬大骨湯底慢火煲煮，特別添入辛香足、辣味緩的「白胡椒」使湯頭更馥郁滋補，嚐一口便暖意竄流。「黑蒜當歸螺頭排骨湯」則是使用具活性成分的在地黑蒜搭配補氣當歸、明目枸杞與補腎養胃的螺頭和軟嫩排骨一同燉煮，湯色烏黑、清甜爽口還飄著濃郁芳香，是冬令暖身、進補的必嚐聖品。除了老火靚湯，冬日餐桌上當仁不讓的暖味「煲仔菜」更是亮點，以大陸潮汕的「箍煲」為食器，將美味菜色炒熟後放入砂鍋、加蓋，以猛火快速收乾醬汁，上桌時仍是熱氣雲騰、滋滋作響，同時保留溫度與香氣。六款經典煲仔菜包含鮮味霸氣的「龍蝦海味雜菜煲」、入口輕吮脫骨的「鮑汁海參鵝掌煲」、蘿蔔甘甜腩肉滑嫩的「白玉砂鍋牛腩煲」、皮酥肉彈、麻油醇香的「乾煎麻油烏雞煲」、香焾黏唇的「南乳花生豬手煲」以及青翠爽口「啫啫蝦乾芥藍煲」，鑊氣滿盈、滾燙噴香，每款580元起，色香味音俱全溫暖味蕾。

台灣人冬令進補的標的美味「薑母鴨」，前身為只開放招待貴賓、提供高級精緻餐飲的米其林二星餐廳請客樓，早年應常客要求遂推出隱藏菜色「甕底薑母鴨」，以小農黑麻油慢煸老薑引出辛香，加入嘉義紅面番鴨肉慢炒入味，以純米酒不加一滴水與漢方藥材共熬，飄香四溢誘人食慾，特別添入膏滿肉厚的新鮮沙母，酒香中帶有鮮濃蟹香，湯頭清爽不燥口，熱湯下肚暖流竄流全身，加上脆甜高麗菜、凍豆腐與麵線再二品其鮮美精華。「甕底沙母薑母鴨」六人份5,280元。

另一款冬日隱藏版補湯則是以川菜中「罐味」料理的「瓦甕花膠燉甲魚」，早期酒席上的華貴頭菜，現今因烹飪技術繁雜已鮮少再現。主廚取新鮮甲魚與上等花膠筒，與金華火腿、番茄、蕈菇、當歸等食材入罐燒製，利用瓦罐高溫久煨保留食材鮮味與營養，避免直接煲燉的火氣，煨出來的湯更加鮮香淳濃，滋補卻不上火，花膠膠黏滑口、甲魚軟爛鮮香，每到秋冬仍是眾多饕客必點補湯。「瓦甕花膠燉甲魚」六人份4,280元。