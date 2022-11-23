新竹市政府23日針對國民黨市長候選人林耕仁屢次不實的指控表示，市府團隊奉公守法投入市政建設，均恪遵相關法令，合乎程序，絕無不法，卻因選舉遭特定參選人抹黑，嚴重影響公務機關和同仁聲譽，今天已委請律師提出妨害名譽告訴。

市府指出，新竹市政府辦理採購、興建工程，都依據採購相關法令辦理，並在政風、主計監辦下進行，更有採購稽核、施工查核與審計單位事後審計等把關機制，相關預算皆完成法定程序，絕無不法。過程中除了有賴公務同仁兢兢業業的推動，也須回應民意需求、調整工項，並配合專業審查意見，完善相關施工內容。

另工程進行期間，常遇「未可預見」情形必須處理，如年代久遠的設施整修，施工期間發現地下複雜管線等隱蔽設施，就須依契約調整設計施作。

此外也或遭逢疫情及國際原物料上漲，導致國內物價上漲、波動幅度大，甚至面臨缺工、缺料情形，諸多因素都是影響經費、工項及工期的因素，更是近年全國公共工程常見樣態。

市府表示，林耕仁身為6屆議員、資深民代，理應對公共工程推動程序有所了解，但選舉一到，卻一再昧於事實，刻意誤導民眾，用「弊案」等惡劣字眼影射汙衊，將市府同仁共同的努力形容得一文不值，市府對此嚴正澄清，強烈譴責。

市府同時重申，相關市政建設絕無不法，在作出不實指控前，請林耕仁提出證據，也呼籲停止選舉奧步，勿再對市府同仁潑髒水。市府強調，已委請律師，對林耕仁提出妨害名譽告訴，以正視聽。