新竹科學園區管理局即將在12月3日下午1點半到5點，於竹科園區內靜心湖太極廣場舉辦「歲末藝文活動-靜心湖畔音樂節」，屆時除了親子活動、音樂欣賞、湖畔市集，以及摸彩活動，邀請所有竹科人與市民朋友前來靜心湖，共度悠閒午後時光。

竹科管理局指出，靜心湖隱身於竹科園區中，平常就是園區從業人員及市民喜愛的休閒場所，睽違1年來，竹科管理局為了讓所有竹科人能在工作之餘，與家人、朋友齊聚。現場除了音樂會演出外，還有豐富的摸彩禮與周邊湖畔市集、DIY親子手作與集點闖關活動。

今年的竹科歲末音樂會，以爵士樂為主軸，現場邀請到實驗部屋OC Experiment、Blueburn及獲得金曲獎肯定的天際線融合爵士樂團 Skyline和Ruby Pan潘子爵，4組不同風格的爵士樂團輪番將帶來長達3小時的音樂饗宴，用音樂在這12月冬日時節中，以舒服的爵士藍調曲風，溫暖所有參與民眾的心。

同時，現場也安排了豐富的湖畔市集活動，特色美食攤位、親子音樂闖關活動、DIY手作體驗，還有邀請氣球達人表演折氣球送給所有小朋友們，讓大家帶著全家人一起在靜心湖畔感受自然、音樂、歡樂。

活動現場也將發放500張價值百元的園遊點券及摸彩券給前500名民眾，發放時間為12月3日活動當天下午1點半，數量有限發完為止，摸彩禮總價值超過15萬元的好禮，期待竹科人與市民朋友當天前來靜心湖，共度悠閒午後時光。