新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增1萬7841例本土個，較上周下降21.2％，與此同時新增51例境外移入個案、31例死亡。今日死亡個案當中，有1名40多歲男子在家中昏迷，送醫時無呼吸心跳，急救無效，死因診斷為新冠肺炎併呼吸衰竭及支氣管炎。截至目前，國內共累計821萬955例確診、1萬4060例死亡。

今日本土個案較上周三的2萬2631例，下降21.2％，六都個案分布為新北市2591例，台中市2332例，高雄市2288例，桃園市2023例，台南市1664例，台北市1531例。

其餘縣市方面，基隆市新增252例，新竹縣547例，新竹市539例，苗栗縣443例，彰化縣889例，南投縣222例，雲林縣413例，嘉義縣290例，嘉義市210例，屏東縣578例，宜蘭縣282例，花蓮縣198例，台東縣118例，澎湖縣34例，金門縣32例，連江縣5例；境外移入個案則分別自日本、阿拉伯聯合大公國、美國、香港及泰國(各1例)移入，另46例感染國家調查中。

與此同時，今日也新增65例中症、32例重症個案，另有31例死亡，其中2人為40多歲個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中1名40多歲女子，曾接種3劑疫苗、有癌症病史，11月3日發燒、腹脹、呼吸困難，隔日至急診就醫，PCR陽性住院，使用瑞德西韋、抗生素治療，19日因癌症惡化過世，死因為新冠及癌症。

另1名40多歲男子，無慢性史、沒打疫苗，11月12日在家中昏迷、送醫，無呼吸、心跳，至急診後，PCR檢出陽姓，Ct值33，當日急救無效死亡，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭、支氣管炎。