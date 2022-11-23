台64線中和段21日晚間10時，一輛重機Aprilia RS 660高速追撞前方未開大燈的多元計程車，紀姓騎士（27歲）當場死亡，該計程車司機遭依道交條例第33條裁罰3000元以上，6000元以下罰緩，訊後被依過失致死罪送辦，檢方稍早認定他犯後積極與被害人家屬談和解，難認有逃亡之虞，因此無保請回。

紀姓男子騎乘的Aprilia RS 660重機要價約50.9萬元，21日晚間10時行經台64快速道路往板橋方向25.7公里處，高速追撞前方一輛未開大燈的多元計程車，重機撞擊後騰空飛起，紀男噴飛倒地失去生命跡象。檢警22日下午進行相驗釐清死因，認定紀男因頸椎、顱骨斷裂，導致中樞神經性休克喪命。

重機高速追撞前方未開大燈的多元計程車，27歲騎士當場慘死，計程車司機與乘客則輕傷。（翻攝自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

紀父難掩悲痛表示，「我兒子騎快是沒錯，但計程車沒開大燈就是（車禍）原因啊！如果有開大燈，後燈會亮那兒子就可以閃，但就是沒開，根本就看不到，而且那輛計程車還是黑色的」，要求司機一定要道歉。該司機則發聲明，強調自己至今仍餘悸猶存、飽受驚嚇，會配合警方調查釐清肇責；而他也期盼媒體尊重個人隱私，不願成為公眾人物，也不希望身邊親友受到打擾。

警方初步調查，紀男明顯超速，且未注意前方車況，因而釀禍，但被撞的多元計程車也未開大燈行駛，警將依道交條例第33條裁罰3000元以上，6000元以下罰緩，至於確切事故原因，仍待調查釐清。陳姓計程車司機於訊時情緒崩潰難以言語，訊後被依過失致死罪送辦。