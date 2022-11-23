楊貴媚（左）示範日常照料中風母親的方式。（羅永銘攝）

照顧中風母親14年的楊貴媚相當重視長照問題。（羅永銘攝）

楊貴媚可惜現在都沒有屬於歌手的歌唱節目。（羅永銘攝）

楊貴媚今（23日）出席創世基金會「照護e點靈」活動，談到她與80歲中風母親接連確診的事，坦言當時快急死了，好在母親在隔離病房經過10幾天的抗生素治療終於轉陰，她說見到母親回家後沒有任何的後遺症，還開玩笑說：「看來媽媽中風康復的機會很大，應該可以站起來了」。

不料一個月後，母親開始出現後遺症，幾乎每晚8點都咳嗽至凌晨5點，楊貴媚心疼地說：「因為痰卡在很裡面，她每晚都咳到都沒有力氣、全身是汗，如果不咳出來就要靠抽痰，可是她之前在醫院的抽痰經驗很不愉快，所以我就跟她說要用力一點，我還幫她壓肚子，讓她把痰咳出來到喉頭，然後再用棉花幫她黏出來」。

照顧中風母親14年的她，坦言長照需要花費很多精神和力氣，為了舒緩長輩的不適，她曾尋求過診復、腳底按摩等多種方法，但最終都抵不過母親的快速老化，「慢慢的她就不能吃、不能走，需要很多輔助道具，包括抽痰機、氧氣等」，她也透露因為當時缺乏專業知識，在照顧時不慎造成手部、腰部拉傷，至今都無法長時間的提拿包包。

她提到最常跟母親看的綜藝就是歌唱節目，身為白冰冰主持的《我愛冰冰show》忠實粉絲的她，對於節目因為版權問題停棚一事感到相當可惜，「我們現在沒有屬於歌手的節目，真的很可惜，也覺得歌手們很委屈，但因為歌曲都需要高昂版權費」，她說很多人都問她為什麼她所負責的桂田文化藝術基金會不幫資深藝人拍攝紀錄片，她無奈表示，「我也很想拍，但我們沒有那麼多錢，他們累積的作品很多，歌手們有詞曲的版權問題，演員有影片的版權，如果影片裡有歌曲，就得再買歌曲的版權」，她也說版權費用有分各種年限，為了將來重播就得選擇永久版權。

上月，楊貴媚與林柏宏、温貞菱、施名帥以《阮三个3》奪得金鐘獎的益智及實境節目主持人獎，節目的下一季規劃？楊貴媚表示目前還沒收到電視台的通知，而由她擔任製作人並主持的《老少女奇遇記》，則有計劃推出第2季，但礙於疫情的關係，正在思考要到國外還是台灣拍攝，「如果出國就要克服很多問題，在台灣的話就要想新議題」。