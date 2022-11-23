有句話說職場如戰場，在工作中處處都是陷阱，如果一不小心就有可能中計，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖馬、生肖虎、生肖猴、生肖豬在職場上如被小人挖坑，大多能順利脫身，且跳得更高，甚至有機會反將對方一軍。

▍生肖馬：越跳越發

生肖馬在職場上本來就是一個不安分的人，跳槽、轉職是習以為常的事，所以被挖洞跳對於他們來說不痛不癢，甚至還極有可能因為這樣反而越跳越好，有機會跳到自己夢寐以求的新環境、新領域，尋求更好的發展。

▍生肖虎：一跳成名

生肖虎在職場就如同一頭猛虎，常能佔據重要的位置，因此生肖虎更有可能是那個挖洞讓別人跳的人，如果真的不小心被挖洞跳，他們大多能順利脫身，且一跳成名，甚至反將對方一軍，讓對方陷害不成反受其害。

▍生肖猴：借跳使力

生肖猴適應力強，思維靈活，能隨機應變，不太容易受制於人，如果在職場中被挖洞跳，他們大多能借力使力，把這個洞變成對自己有利的跳板，越跳越高，憑藉實力和高智商，給挖洞者強而有力的打擊，甚至讓對方害人不成反受困。

▍生肖豬：貴人助力

生肖豬屬於傻人有傻福的類型，外表上迷迷糊糊、愣頭愣腦，很容易上當受騙的樣子，所以在職場中被挖洞跳的機率頗高，甚至被陷害入坑了還不知道，不過，生肖豬的貴人助力頗強，有人挖洞，也有人幫忙填坑，讓你不至遭損，甚至越來越順。