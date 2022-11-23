桃園市長鄭文燦23日對國民黨桃園市議員候選人凌濤提告，同黨市長候選人張善政說，自己若是中間選民，看到鄭和炒地皮集團錯縱複雜糾葛會有非常嚴重剝奪感，鄭應該說清楚講明白，而非只是提告，他強調「1126挺善良」不是因自己名字有「善」字，而是要用善念、正直的力量執政，別再有奇奇怪怪事情發生。

張善政說，自己要是一位年輕選民或中間選民，看到鄭文燦和炒地皮集團錯綜復雜的關係、糾葛，心裡面會有非常嚴重的剝奪感，鄭文燦應該要鄭重面對並講清楚，不是說提告就好。

話鋒一轉，張善政說，為什麼要喊1126挺善良，不是因為自己名字張善政有個「善」字要大家1126就挺他，而是希望讓自己率團隊進駐市政府以後，能夠用善念、正直的力量執政，讓選民能夠放心，讓市民能夠放心，這才是最重要的一點。

張善政強調，「1126挺善良的意思，就是未來執政就是善念、正道執政，不會再有這些奇奇怪怪的事情！」