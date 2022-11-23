中市神岡1處工廠發生駭人桶屍，失蹤2年陳男慘死遭塞桶封屍。檢警追查廠房承租人是陳男的蔡姓女友，她在酒店上班，兩人曾有金錢糾紛，蔡女由證人轉列被告後交保，但昨天案情直轉急下，檢察官緊急拘提蔡女到案，訊後聲請羈押禁見獲准。據了解，羈押的重要關鍵關鍵，就是警方查出裝屍的水桶，以及小型水泥攪拌器及相關做案工具，全是蔡女購買，

檢方也認定，單憑蔡女難以搬運屍體及操作水泥攪拌器，因此認定另有其他共犯，正循線擴大追查。檢方也憂心蔡女有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，昨向法院聲請羈押禁見獲准。

中市神岡1處工廠在3年前租給在酒店上班的33歲蔡姓女子，因蔡女積欠房租，房東在今年10月26日前往整理環境，發現傳出惡臭，赫然發現灌有水泥的塑膠桶內竟伸出1隻手臂，驚嚇報警，經追查桶內竟是1具男屍。

檢警追查出，經家屬認屍及採檢DNA比對，證實死者是蔡女已失蹤2年的48歲陳姓男友，陳男在2019年3月間與蔡女出遊後，即失聯。

台中地檢署主任檢察官林宏昌及檢察官謝謂誠、胡宗鳴等人組成專案小組，蔡女到案避重就輕初步列為證人，檢警追查後發現不少疑點，將她轉為被告，訊後請回，但限制出境、出海。

檢察官昨天拘提被告蔡女到案，檢察官偵訊後，認為她涉嫌殺人、遺棄屍體、竊盜、偽造私文書及詐欺得利未遂等罪嫌重大，向法院聲押獲准。

據了解，檢警專案小組在案發現場鑑識，循線查證發現新跡證，還疑蔡女因金錢糾紛而殺害男友，認定全案另有其他共犯。但檢方對於偵辦案情相當低調，因全案仍在偵查，無法向外界說明。

據了解，陳男生前從事放高利貸工作，與蔡女曾有金錢糾紛，還曾因此對蔡女施暴。至於蔡女租用偏僻廠房何用？是否涉入不法或捲入糾紛？全案仍疑點重重，檢方不願說明，全案擴大查緝中。