近日媒體爆出汪小菲未履行與大S（徐熙媛）的離婚協議，欠下逾500萬元的生活費，他為此暴怒反擊，連續發文指控女方，相關新聞引爆兩岸，也讓外界好奇事件終將如何發展。大陸一名6百萬網友追蹤的微博娛樂博主《圈內老鬼》就分享對此事的看法，引起廣大網友熱議。

微博娛樂博主《圈內老鬼》分享自己看這場大戲越久，越能發現大S和具俊曄手段真的厲害，完全就是把汪小菲吊著玩，他提出四點疑問，比如，大S離婚三個月就和具俊曄結婚，還是沒有見面情況下登記結婚，不免質疑兩人真的是在離婚後才聯繫的嗎？以及當初離婚協議連母親張蘭都說不公平，推測應該是大S連激帶哄簽下來的。

他也指出，汪小菲飛700次台北看孩子，而大s一次沒有回北京。現在也不讓孩子寒假來，這是讓孩子和父親關係越來越遠。最後一點，具俊曄真的值得愛嗎，來台北酒店費用及日常開銷都是大S付錢，甚至還直接住在女方家中，而這些錢都是汪小菲給的，具俊曄連電費都不交，還好意思讓媒體曝光。

《圈內老鬼》也感嘆道，「現在S一家開始瘋狂輸出了，不回應正面問題，就是各種陰陽怪氣，汪小菲怎麼玩的過。」顯然相當不滿徐家人不正面回擊的態度。