日前遭楊鎮浯陣營檢舉提告金門縣長候選人陳福海利用座談會場合發送百元西點蛋糕涉賄案，主辦座談會的金門潁川堂陳氏宗親會表示無端受累、名聲遭受詆毀，今(23)日上午由理事長陳進源與榮譽理事長陳聰泉在律師陪同下前往地檢署，控告楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉與發言人陳向鑫2人加重誹謗與誣告罪，以及民事損害賠償新台幣500萬元，判決賠償金額則將全數捐做公益以維聲譽並正視聽。

陳氏宗親會表示，該法人於1991年成立，且追溯其歷史至少可上至明朝，於金門地區具有一定之社會名望及地位，不料被石兆瑉、陳向鑫分別以楊鎮浯競選總部執行長、發言人身分，於本(11)月15日以召開記者會、網路傳播方式，散佈不實內容，無端受累，詆毀宗親會名譽，不得不循法律途徑維護聲譽，並讓鄉親知道事情的真相。

陳氏宗親會榮譽理事長陳聰泉表示，宗親會不定期召開座談會傳統由來已久，目的是與各村里間陳氏族人交流意見、聯絡感情，且未限制參加對象，只是今年因疫情關係才延後至選前辦理招來誤解。而引發爭議的那場座談會辦理時間為10月5日，並非楊陣營所指10月6日；所謂分別為120元的西點餐盒與270元的知名蛋糕，實際上僅為80元、90元，且都是陳氏宗親會自費購買，與到場參加活動的陳福海、陳子芸無涉。

陳氏宗親會表示，石兆瑉與陳向鑫2人為圖選舉利益，未經查證，即以虛構不實之內容，藉由電子媒體、網路，傳遞散布污衊陳氏宗親會以召開座談會方式提供陳福海、陳子芸對有投票權之人交付賄絡，此舉已嚴重詆毀蠹蝕陳氏宗親會名譽。再者，石、陳2人以上開不實內容遂行妨害選舉公正之行為，陳氏宗親會呼籲選舉應循正道，提出政策給予人民願景，尋求人民支持，而非以虛構不實事項、詆毀他人名義為之，此等惡質選風，應予遏止。

對此，楊鎮浯競選總部回應，為維護選舉的公平性、淨化地區選風，提供加碼查賄檢舉獎金50萬元，請所有鄉親一同反對違法之選舉行為，不知為何引來陳福海陣營與陳氏宗親會之加重毀謗與誣告罪告訴，競選總部自始並無誹謗他候選人之故意，而是對於可受公評之事，而為適當之評論者，一切檢舉行為均為有憑有據。