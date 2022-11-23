積極備戰世界盃的葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），23日正式與曼聯提前結束合約，將在世界盃後找尋新東家，曼城傳奇、現任英冠球隊伯恩利總教練的前比利時後衛孔帕尼（Vincent Kompany），也因時事被問及是否會延攬C羅入隊，孔帕尼則回答「我們需要能跑的球員」，惹得全場哄堂大笑。
C羅上禮拜私下擅自接受訪問，大吐苦水認為自己遭到曼聯背叛，還對球隊當中年輕小將提出嚴厲批評，這讓曼聯球團簡直氣炸了，雙方歷經多次交談之後，終於在23日協議分手，C羅離開曼聯也引發了各項謠言，傳出切爾西、拜任慕尼黑及老東家里斯本競技，有意爭取這位巨星加盟。
英國廣播公司（BBC）正好在節目中聊到關於C羅下家的話題，擔任世界盃球評的孔帕尼被問到會不會替伯恩利簽下C羅，沒想到孔帕尼相當不給面子，斬釘截鐵回答：「我們需要能夠跑動的球員」，連英冠球隊都唾棄C羅，讓現場主持人也笑得人仰馬翻。
為了避免消耗大量體力，C羅在生涯後期逐漸轉往中鋒位置，只是他的進球效率卻不如以往，本季代表曼聯出賽16場僅攻下3球，在球隊的戰術畫分上，C羅有遭到邊緣化的趨勢。
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