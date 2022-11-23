汪小菲爆出未履行與大S的離婚協議，讓他氣到怒曬一整年「支出明細」澄清，不僅暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費」，更氣到連發11篇微博文砲轟徐家，不過眼見離婚協調筆錄已過法院公證，不用再打官司就能扣到錢，讓外界不免質疑汪小菲難道沒聘請律師?對此，對此，巴毛律師指出汪小菲的個性成為整起事件敗筆的關鍵原因。

對於外界指出汪小菲簽了被人吃乾抹淨的契約，懷疑是不是沒有找律師，對此，巴毛律師表示汪小菲有聘請資深的律師，接著指出若當事人「歡起來」，即便律師也攔不住，更不忘舉強尼戴普和安柏赫德的世紀官司為例「大家忘了安柏赫德在法庭跟律師對嗆的畫面嗎」，直言：「我猜汪小菲這種個性，想要怎樣律師要勸也勸不住，真的不要怪罪律師不靠譜啊」。

巴毛律師接著點出張蘭暗指大S給汪小菲「戴綠帽」，接著分析：「如果大S真的離婚前就跟光頭有什麼，汪小菲還會簽這種離婚協議嗎，汪媽媽真愛說笑，我笑到盲腸都痛」，更指出張蘭笑巨俊瞱光頭一事，忍不住反諷：「那不長腦的妳怎麼不說」，引起網友熱議。

未料，汪小菲稍早態度180度大轉變，發文向前妻大S求和：「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了」，並聲稱會感謝大S，但發文不久後又秒刪，讓外界全看傻眼。