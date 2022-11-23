大陸富商汪小菲去年與大S（徐熙媛）宣布離婚後，本月21日突然在微博上連發超過20篇文章，不滿遭前妻提告追討500萬生活費一事，還失控牽連小S與徐媽媽，甚至連他的媽媽張蘭也加入戰局，令外界相當傻眼。但沒想到事發2天，汪小菲稍早突然連發兩篇求和貼文，之後又秒刪，讓網友霧裡開花，反倒是他的媽媽張蘭又再度開直播，聽到兒子求和忍不住暴氣怒喊「敢道歉我剁他手」。

汪小菲自21日暴走後，一連在微博上在發出20多條訊息，砲轟大S、小S以及S媽，甚至還將大小S的前任男友藍正龍、周渝民以及黃子佼都拖下水，接著汪小菲的媽媽張蘭也加入戰局，在直播中公開痛罵S媽的內容，讓吃瓜民眾震驚不已，在網路上掀起熱烈討論。對此，大S在汪小菲砲轟當晚便發出「體面聲明」，並在昨日傍晚將汪小菲口中的「百萬床墊」火速送去S Hotel，接著更改臉書自我介紹內容疑似砲轟汪小菲「口出惡言者OUT」。

而不斷宣稱要來台最後卻沒出現的汪小菲，卻在神隱1天後於今日中午再度發出2篇求和文，宣布退場，。接著張蘭開起直播，聽到網友說汪小菲已經道歉求和，張蘭便暴怒表示「汪小菲敢道歉我剁了他的手」轉眼發現汪小菲真的已妥協，她則改口表示「這不叫道歉，這是北京爺們的格局」，但隨後又發語音罵汪小菲「你做錯什麼了你道歉？你個慫包蛋」，汪小菲也在沒多久後將求和貼文給刪除，令網友忍不住留言「笑飛啊(小菲)你還是聽媽媽的話吧」、「哈哈哈哈哈哈哈要笑死了這一齣戲」、「這兩家人各個有戲，不如一起做個真人秀吧，韓媒也可以插一腳，說不定能大爆」、「實垂媽寶男」、「這母子倆真是絕了。來去之間」、「一家定義“格局”，一家定義“體面”」、「麻六記進軍傢具業吧」、「汪小菲真的有點慫，還是好好當媽寶男聽張蘭的話吧」、「這齣戲叫《汪小菲單挑世界盃熱搜榜》」。

張蘭開直播說汪小菲敢道歉就剁了他的手。（圖／微博）

張蘭之後又說是北京爺們的格局，笑翻一票網友。（圖／微博）