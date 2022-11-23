選戰倒數三天，民進黨主席蔡英文總統今在中執會前「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」下達動員令，她說，再次跟過去，投票給蔡英文的朋友說，「這次的縣市長選舉，跟總統選舉一樣重要」；「我要再次拜託，所有認同我們的朋友，最後的黃金72小時，一定要幫忙催票、拉票、固票，為台灣挺身而出」。

蔡英文致詞指出，這個星期六，就是投票日，民進黨的候選人，全部都在第一線拚。 選舉可以很激情，但也可以很有理念和溫暖。所以，只有民進黨，到選戰的最後階段，還一直都在跟大家談市政願景。深信用團結而不是對立，才能為國家帶來正面的影響。

她說，一起用正面論述，去說服你身邊還在猶豫的朋友，「請他們支持民進黨的候選人，蔡英文跟大家保證，我們一定會用行動，讓台灣成為更好的台灣」。

她指出，北台灣的進步必須要加快腳步，為了讓民眾往來更便利，北北基桃共同主張「1200首都通」，中央一定會全力協助實現。票投蔡適應、陳時中、林佳龍、鄭運鵬，一起來為北台灣的發展加速。

她說，半導體護國群山的重鎮，就在桃竹竹苗地區，位居全球供應鏈的關鍵地位，票投鄭運鵬、沈慧虹、周江杰、徐定禎，讓他們成為護國群山的後盾，拚出桃竹竹苗的未來。中台灣在這次選舉中，具有指標性意義，過去的黑金家族、派系政治要被終結。

她說，中彰投苗四個縣市，提出「中彰投苗」區域治理聯合十大政見，並建立中台灣治理平台，為民眾服務。票投蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定禎，一起翻轉中台灣。

她說，雲嘉嘉是重要的農業地帶，也是人口老化最嚴重的地區，只有票投劉建國、翁章梁，才能照顧好長輩，讓他們不僅建構更好的雲嘉嘉醫療服務網，也讓科技注入雲嘉嘉，帶動雲嘉嘉升級轉型，成為幸福大縣。

她還說，民進黨要連任的縣市首長，以及將要接棒的候選人，都很會做事，票投陳其邁、黃偉哲、翁章梁、周春米，他們會一天當作三天用，為產業、為福利打拚，延續城市的光榮感。

談到東部；她說，家族與派系政治在宜蘭、花蓮盤根錯節，而台東地區的發展也停滯不前。翻轉東台灣就在這一次！票投江聰淵、Kolas Yotaka、劉櫂豪，讓政治真正為民眾服務，用行動力開啟東台灣的新頁。

至於離島，她說，是守護台灣的第一線，離島安全就是台灣安全。「票投陳光復、李問，讓他們在澎湖、馬祖守護民主自由，用經驗和熱情帶動地方發展」。

蔡英文說，最後72小時，她也透過LINE，邀請所有的台灣隊互相力挺。各位台灣隊友，投給台灣隊的候選人一票，也打給外縣市的朋友，替所有的台灣隊多拉一票，「台灣隊互挺，互挺台灣隊」，團結發揮最大的力量，一起迎接最後的勝利。

她說，「謝謝你們過去投給我一票，讓我可以帶領台灣的經濟穩健發展、挺過百年大疫，也守護了最重要的民主自由」。接下來的總統任期，她要把台灣顧好，「需要借用你們的力量，支持民進黨的候選人，讓我更有力量，帶領台灣在國際上站穩腳步，維持台海的和平穩定」。

她表示，現在世界都在關注台灣，這次不只是一次地方選舉，也會決定我們要向世界傳遞什麼樣的訊息。「要拜託你這一張票，11月26號，走入投票所，投給民進黨的縣市首長候選人」。拜託大家，一起為台灣挺身而出，團結催票、拉票、固票。去投票，就會贏！